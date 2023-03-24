Португалия финансово поможет расследовать военные преступления РФ в Украине

Португалия предоставит финансовую помощь в поиске доказательств военных преступлений в Украине, а также может направить экспертов из своего основного подразделения по расследованию уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции Португалия, которое приводит издание Euractiv.

Страна объявила о добровольном взносе в размере 75 000 евро для поддержки международного сбора судебно-медицинских доказательств на территории Украины, но другие формы сотрудничества также рассматриваются.

"Что касается поддержки расследований МКС военных преступлений, совершенных в Украине, в частности преступления агрессии, Португалия уже отправила национального эксперта судебной полиции с командировкой и произвела авансовый платеж национального взноса в суд по запросу прокуратуры", - говорится в заявлении.

Также правительство Португалии изучает возможность отправки экспертов из Национального института судебной медицины и криминалистики для присоединения к бригадам судебно-медицинских экспертов на местах на ротационной основе.