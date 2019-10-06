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В Португалии проходят выборы в парламент

Новости » Политика    06.10.2019 - 11:34
В Португалии проходят выборы в парламент
Иллюстративное фото (Pixabey/somorgado)

Прогнозируется, что победу одержит правящая партия

В воскресенье, 6 октября, в Португалии начались парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, победу на парламентских выборах могут получить правящие левоцентристские социалисты. Социалисты могут получить большее количество депутатских кресел, чем имели ранее.

По данным последних социологических опросов, действующий португальский премьер-министр Антонио Коста может получить поддержку 36,5-38,8 процентов голосов, что позволит ему выиграть выборы. Однако Косте придется договариваться с другими партиями для формирования правительства.

Также ожидается, что основная оппозиционная партия социал-демократов, которые в последних опросах получали поддержку менее 30% избирателей, потеряют свои места в парламенте.

Напомним, в минувшие выходные в Австрии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на выборах одержала консервативная "Австрийская народная партия", которую возглавляет бывший премьер-министр Себастьян Курц. Консерваторы победили на выборах набрав 38,4% голосов.

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