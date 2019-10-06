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У Португалії проходять вибори до парламенту

Новини » Політика    06.10.2019 - 11:34
У Португалії проходять вибори до парламенту
Ілюстративне фото (Pixabey/somorgado)

Прогнозується, що перемогу здобуде правляча партія

У неділю, 6 жовтня, у Португалії розпочалися парламентські вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, перемогу на парламентських виборах можуть здобути правлячі лівоцентристські соціалісти. Соціалісти можуть отримати більшу кількість депутатських крісел, чим мали раніше.

За даними останніх соціологічних опитувань, чинний португальський прем'єр-міністр Антоніо Коста може отримати підтримку 36,5-38,8 відсотків голосів, що дозволить йому виграти вибори. Однак Кості доведеться домовлятися з іншими партіями для формування уряду.

Також очікується, що основна опозиційна партія соціал-демократів, які в останніх опитуваннях отримували підтримку менше 30% виборців, втратять свої місця в парламенті.

Нагдаємо, минулими вихідними в Австрії відбулися позачергові парламентські вибори. За попередніми даними, перемогу на виборах здобула консервативна "Австрійська народна партія", яку очолює колишній прем'єр-міністр Себастьян Курц. Консерватори перемогли на виборах набравши 38,4% голосів.

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