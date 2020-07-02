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В Португалии отменили матч-открытие нового футбольного сезона

Новости » Спорт     02.07.2020 - 14:06
В Португалии отменили матч-открытие нового футбольного сезона
Фото: матч за Суперкубок Португалии (fpf.pt)

Столица страны должна принять заключительные стадии Лиги чемпионов

Матч за Суперкубок Португалии, в котором должны были сыграть лиссабонская "Бенфика" и "Порту" из одноименного города, отменен. Этот поединок традиционно предваряет старт нового футбольного сезона.

Об этом Португальская футбольная федерация (FPF) сообщила на своем официальном сайте.

Кроме того, финал Кубка страны, в котором также должны были встретиться "Бенфика" и "Порту", перенесли на 1 августа. Решающий матч турнира состоится в городе Коимбра за закрытыми дверями. Изначально он должен был пройти 24 мая, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Решение принято для того, чтобы облегчить график ведущих португальских клубов, которым в сентябре предстоит стартовать в еврокубковых турнирах следующего сезона.

На данный момент в чемпионате Португалии, который возобновился в начале июня, предстоит сыграть еще пять туров. "Порту" лидирует с шестиочковым преимуществом над "Бенфикой".

Напомним, в столице Португалии будет доигран нынешний сезон Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА не намерен переносить из Лиссабона главный клубный турнир несмотря на новую вспышку коронавирусной инфекции.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины ПортугалияотменаЛига Чемпионов
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