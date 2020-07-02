ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Португалії скасували матч-відкриття нового футбольного сезону

Новини » Спорт     02.07.2020 - 14:06
У Португалії скасували матч-відкриття нового футбольного сезону
Фото: матч за Суперкубок Португалії (fpf.pt)

Столиця країни має прийняти заключні стадії Ліги чемпіонів

Матч за Суперкубок Португалії, в якому повинні були зіграти лісабонська "Бенфіка" і "Порту" з однойменного міста, скасований. Цей поєдинок традиційно передує старту нового футбольного сезону.

Про це Португальська футбольна федерація (FPF) повідомила на своєму офіційному сайті.

Крім того, фінал Кубка країни, в якому також повинні були зустрітися "Бенфіка" і "Порту", перенесли на 1 серпня. Вирішальний матч турніру відбудеться в місті Коїмбра за закритими дверима. Спочатку він повинен був пройти 24 травня, але був відкладений на невизначений термін через пандемію коронавируса.

Рішення прийнято для того, щоб полегшити графік провідних португальських клубів, яким у вересні належить стартувати в єврокубкових турнірах наступного сезону.

На цей момент в чемпіонаті Португалії, який відновився на початку червня, зіграє ще п'ять турів. "Порту" лідирує з шестиочковою перевагою над "Бенфікою".

Нагадаємо, в столиці Португалії буде дограний нинішній сезон Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що УЄФА не має наміру переносити з Лісабону головний клубний турнір попри новий спалах коронавірусної інфекції.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ПортугалияотменаЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся