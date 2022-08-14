В порту "Южный" погрузили зерно на судно в Африку. Отправление уже завтра

Так, судно за этот рейс перевезет 23 тысячи тонн украинского зерна. Погрузку осуществили в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

На мероприятии присутствовали министр инфраструктуры Александр Кубраков, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Денис Браун и заместитель регионального директора ВПР ООН Мариан Уорд.

Кубраков, общаясь с журналистами, выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с ООН в рамках продовольственной программы.

"Инициатива работает. Уже около полумиллиона тонн отправили из трех наших портов. Надеюсь, к сентябрю мы выйдем на уровень 3-3,5 миллиона тонн, а дальше уже на уровень, который был", - сказал министр.

Дэнис Браун отметила, что Brave Commander станет одним из многих кораблей, которые поплывут в африканские голодающие страны.

"Видеть голодающего ребенка - это очень больно. Голод - это физически очень больно", - добавила Браун.

Между тем глава Мининфраструктуры также прокомментировал загрузку судна на своей странице в Facebook.

"В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER, которое было зафрахтовано Мировой продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовления судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии...Уже завтра планируем отправление судна в Эфиопию", - написал Кубраков.

Фото: в порту "Южный" погрузили зерно на судно в Африку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Следует отметить, по словам президента Владимира Зеленского, с начала действия "зернового соглашения" из украинских портов вышли 16 судов. Перевезено около полумиллиона тонн агропродукции в семь стран в Европе, Азии и Африке.

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