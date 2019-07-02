В порту Турции взорвался танкер

В порта города Измир, Турция, произошел взрыв на нефтяном танкере, в результате чего один человек погиб, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, взрыв произошел во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами.

Всего на борту танкера находилось 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник нефтяной компании.

В свою очередь, губернатор сообщил, что в результате инцидента погиб итальянец.

Причина взрыва пока не известна.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Объединенных Арабских Эмиратах в порту Фуджейра произошло несколько взрывов. В порту произошел пожар на нескольких нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти.

Позже медиа-офис эмиратского порта Фуджейра опроверг информацию о том, что 12 мая там прогремели взрывы на нефтяных танкерах.

Кроме того, в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.