В ОАЭ опровергли информацию о взрывах в порту Фуджейра

Фото: порт Фуджейра (из открытых источников)

Операции в порту проходят в обычном режиме

Медиа-офис эмиратского порта Фуджейра опроверг информацию СМИ о том, что сегодня утром, 12 мая, там прогремели взрывы на нефтяных танкерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Emirates News Agency.

Отмечается, что операции в порту проходят в обычном режиме.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники заявили, что порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах сегодня рано утром произошло несколько взрывов.

По словам источников, в порту произошел пожар на нескольких нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти, сообщали источники.

РБК-Украина писало, что в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.