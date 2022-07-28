В порту Триполи заметили судно с краденым зерном. Украина обратилась к властям Ливана

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Украинский посол обратился к президенту с просьбой выяснить обстоятельства пребывания сирийского судна с краденым украинским зерном в территориальных водах Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Ливане .

Посол обратил внимание президента на то, что 27 июля в морской порт Триполи зашло сирийское судно, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

"Высказана просьба принять меры для выяснения обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах. Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям", - говорится в сообщении посольства.