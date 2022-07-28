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В порту Триполи заметили судно с краденым зерном. Украина обратилась к властям Ливана

Новина українською →
Украина, Четверг 28 июля 2022 22:24
В порту Триполи заметили судно с краденым зерном. Украина обратилась к властям Ливана Фото: украинский посол обратился к президенту Ливана относительно украинского зерна (Getty Images )
Автор: Евгений Прокопенко

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном. Украинский посол обратился к президенту с просьбой выяснить обстоятельства пребывания сирийского судна с краденым украинским зерном в территориальных водах Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Ливане.

Посол обратил внимание президента на то, что 27 июля в морской порт Триполи зашло сирийское судно, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.

"Высказана просьба принять меры для выяснения обстоятельств его пребывания в ливанских территориальных водах. Также было подчеркнуто, что указанный факт может нанести вред двусторонним отношениям", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией та ввела торговое эмбарго.

Позже Сирия в ответ сообщила о прекращение дипломатических отношений с Украиной.

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