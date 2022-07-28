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У порту Тріполі помітили судно з краденим зерном. Україна звернулась до влади Лівану

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Україна, Четвер 28 липня 2022 22:24
У порту Тріполі помітили судно з краденим зерном. Україна звернулась до влади Лівану Фото: український посол звернувся до президента Лівана щодо українського зерна (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном. Український посол звернувся до президента з проханням з'ясувати обставини перебування сирійського судна з краденим українським зерном у територіальних водах Лівана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Лівані.

Посол звернув увагу президента на те, що 27 липня у морський порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", - йдеться в повідомленні посольства.

Нагадаємо, Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією та запровадила торговельне ембарго.

Пізніше Сирія у відповідь повідомила про припинення дипломатичних відносин з Україною.

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