У порту Тріполі помітили судно з краденим зерном. Україна звернулась до влади Лівану

Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з президентом Лівана Мішелем Ауном. Український посол звернувся до президента з проханням з'ясувати обставини перебування сирійського судна з краденим українським зерном у територіальних водах Лівана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Лівані .

Посол звернув увагу президента на те, що 27 липня у морський порт Тріполі зайшло сирійське судно, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій України.

"Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах. Також було підкреслено, що зазначений факт може нанести шкоду двостороннім відносинам", - йдеться в повідомленні посольства.