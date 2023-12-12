"Порту" – "Шахтар": хто полетів на доленосний матч Ліги чемпіонів

Матч "Порту" – "Шахтар" відбудеться на Піренеях 13 грудня. Поєдинок прийме арена "Драгау". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

"Гірники" подолали непростий шлях до Порту. У понеділок "Шахтар" провів ранкове тренування у Львові, а звідти автобусом поїхав до польського Жешува. З місцевого ж аеропорту перша команда, юнацький склад і менеджмент полетіли до Португалії.

Керманич "гірників" Маріно Пушіч привіз 28 виконавців. Не допоможуть "Шахтарю" травмовані оборонці Конопля і Чигринський. Натомість найбільший вибір тренерський штаб чемпіона України матиме в середній лінії (12 футболістів).

Склад першої команди "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів 13 грудня:

Воротарі: Рудько, Пузанков, Різник, Твардовський



Захисники: Лемкін, Бондар, Гочолейшвілі, Азарові, Матвієнко, Педрінью, Міроші, Козік, Ракицький



Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук



Нападники: Сікан, В'юнник, Келсі

Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля підопічних Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.