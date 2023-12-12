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"Порту" – "Шахтер": кто полетел на судьбоносный матч Лиги чемпионов

Фото: "Горняки" совершили перелет из польского Жешува на Пиренеи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Делегация донецкого "Шахтера" прилетела в Португалию на поединок финального тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 против местного "Порту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Порту" – "Шахтер" состоится на Пиренеях 13 декабря. Поединок примет арена "Драгау". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

"Горняки" преодолели непростой путь в Порту. В понедельник "Шахтер" провел утреннюю тренировку во Львове, а оттуда автобусом поехал в польский Жешув. Из местного аэропорта первая команда, юношеский состав и менеджмент улетели в Португалию.

Наставник "горняков" Марино Пушич привез 28 исполнителей. Не помогут "Шахтеру" травмированные защитники Конопля и Чигринский. Наибольший же выбор тренерский штаб чемпиона Украины будет иметь в средней линии (12 футболистов).

Состав первой команды "Шахтера" на матч Лиги чемпионов 13 декабря:

Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азарова, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий

Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналдо, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси

 

 

В данный момент "Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба подопечных Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.

К слову, ранее "Шахтер" одержал победу над "Вересом" и будет зимовать на 4-й строчке УПЛ.

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