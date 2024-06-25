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З порту Південний хочуть вивести до 1 млрд гривень на борги аеропорту Бориспіль, - нардеп

Вівторок 25 червня 2024 12:51
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З порту Південний хочуть вивести до 1 млрд гривень на борги аеропорту Бориспіль, - нардеп Фото: з порту Південний хочуть вивести до 1 млрд гривень на борги аеропорту Бориспіль (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

З порту Південний планується вивести до 1 млрд гривень, щоб закрити борги аеропорту Бориспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Це повністю суперечить Закону про корпоративне управління, доповнення в який ми нещодавно прийняли. За його нормами, чиновники не мають лізти у господарчі справи державних компаній", - зазначає нардеп.

Нагадаємо, через порт Південний здійснюється левова частина експорту українського збіжжя та інших продуктів після того, як Україні вдалось вигнати ЧФ РФ з західної частини Чорного моря.

Аеропорт Бориспіль не працює з перших годин повномасштабного вторгнення.

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Бориспіль порт
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