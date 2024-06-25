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Из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь, - нардеп

Вторник 25 июня 2024 12:51
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Из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь, - нардеп Фото: из порта Южный хотят вывести до 1 млрд гривен на долги аэропорта Борисполь (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Из порта Южный планируется вывести до 1 млрд гривен, чтобы закрыть долги аэропорта Борисполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Это полностью противоречит Закону о корпоративном управлении, дополнение в который мы недавно приняли. По его нормам, чиновники не должны лезть в хозяйственные дела государственных компаний", - отмечает нардеп.

Напомним, через Южный порт осуществляется львиная часть экспорта украинского зерна и других продуктов после того, как Украине удалось выгнать ЧФ РФ из западной части Черного моря.

Аэропорт Борисполь не работает с первых часов полномасштабного вторжения.

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Борисполь порт
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