UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В порту оккупированного Бердянска прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в порту оккупированного Бердянска прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 15 августа, жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области услышали взрыв. Он прогремел в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".

В бердянском порту виден дым после того, как жители города услышали несколько громких взрывов.

Более детальной информации официальные источники пока не обнародовали.

Напомним, в воскресенье, 14 августа, в порту Бердянска вспыхнул сильный пожар. Оккупационные власти рассказали, что на одном из причалов горели бочки с моторным маслом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскВзрыв