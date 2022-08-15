В порту оккупированного Бердянска прогремел взрыв

В понедельник, 15 августа, жители временно оккупированного Бердянска Запорожской области услышали взрыв. Он прогремел в порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Запоріжжя.Інфо ".

Более детальной информации официальные источники пока не обнародовали.

В бердянском порту виден дым после того, как жители города услышали несколько громких взрывов.

Напомним, в воскресенье, 14 августа, в порту Бердянска вспыхнул сильный пожар. Оккупационные власти рассказали, что на одном из причалов горели бочки с моторным маслом.

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