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У порту Маріуполя помітили перший корабель РФ з початку року (фото)

Фото: у порту Маріуполя помітили перший корабель РФ з початку року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель РФ. Це перше судно від початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольский порт ожив. Фіксуємо чергове приховане судно", - розповів він.

За його словами, за будівлею елеватору (візуально встановлено корму та надбудову) виявлено судно невстановленого класу.

"За виглядом вантажність до 3,5 тис. тон. Судячи за все, чергова партія вкраденого зерна буде вкрадено", - додав радник мера.

 

У порту Маріуполя помітили перший корабель РФ з початку року (t.me/andriyshTime)

Як зазначив Андрющенко, це перше зафіксоване судно в Маріупольському порті з початку 2024 року.

"Весняна навігація поновилась", - констатував він.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області, розташований на березі Азовського моря, під час масштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. При цьому в місті постійно гримлять вибухи, які стають наслідком "прильотів" по місцях базування окупантів.

Нещодавно повідомлялось, що окупанти зігнали під Маріуполь велику кількість підрозділів. Вони мають новий "пізнавальний знак". Крім того, російські загарбники перекидають з Авдіївки у Маріуполь сотні одиниць згорілої техніки для утилізації.

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