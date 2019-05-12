В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов

В порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сегодня, 12 мая, рано утром произошло несколько взрывов. Об этом заявили источники в Персидском заливе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.

Кроме того, эту же информацию подтвердили агентству Tansim неназванные собеседники.

По словам последних, в порту произошел пожар на нескольких нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти, говорят источники агентства. Является пожар причиной или следствием взрывов, они не поясняют.

Напомним, в столице Колумбии Боготе произошел взрыв в здании, где находилась пороховая мастерская, что привело к гибели 4 человек, еще 30 получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.