В порту Фуджейра в ОАЭ произошло несколько взрывов

По предварительной информации, в порту загорелись от семи до десяти танкеров
В порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сегодня, 12 мая, рано утром произошло несколько взрывов. Об этом заявили источники в Персидском заливе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Mayadeen.
Кроме того, эту же информацию подтвердили агентству Tansim неназванные собеседники.
По словам последних, в порту произошел пожар на нескольких нефтяных танкерах. Количество перевозчиков, которые охватил огонь, варьируется от семи до десяти, говорят источники агентства. Является пожар причиной или следствием взрывов, они не поясняют.
Напомним, в столице Колумбии Боготе произошел взрыв в здании, где находилась пороховая мастерская, что привело к гибели 4 человек, еще 30 получили ранения.
Также РБК-Украина писало, что в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.