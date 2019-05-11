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В Колумбии из-за взрыва пороха в здании погибли 4 человека

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 08:30
В Колумбии из-за взрыва пороха в здании погибли 4 человека
Фото: место взрыва в Колумбии (twitter.com/Fabian_Puentess)

В результате взрыва нанесен ущерб 17 зданиям

В столице Колумбии Боготе произошел взрыв в здании где находилась пороховая мастерская, что привело к гибели 4 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticias

В полииции рассказали, что мощность взрыва была такой силы, что нанесла ущерб 17 близлежащим зданиям. Сам взрыв произошел в "коммерческой пороховой мастерской". Правоохранители уточнили, что в результате взрыва была задета школа из-за чего 18 учеников получили ранения.

Также сообщается, что в здании, где произошел взрыв, была мастерская по изготовлению приспособлений для национальной колумбийской игры "tejo", для которой используется порох.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области прогремел взрыв. В городе Марганец Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения, среди пострадавших - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Напомним, в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.

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