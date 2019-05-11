В Колумбии из-за взрыва пороха в здании погибли 4 человека

Фото: место взрыва в Колумбии (twitter.com/Fabian_Puentess)

В результате взрыва нанесен ущерб 17 зданиям

В столице Колумбии Боготе произошел взрыв в здании где находилась пороховая мастерская, что привело к гибели 4 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticias.

В полииции рассказали, что мощность взрыва была такой силы, что нанесла ущерб 17 близлежащим зданиям. Сам взрыв произошел в "коммерческой пороховой мастерской". Правоохранители уточнили, что в результате взрыва была задета школа из-за чего 18 учеников получили ранения.

Также сообщается, что в здании, где произошел взрыв, была мастерская по изготовлению приспособлений для национальной колумбийской игры "tejo", для которой используется порох.

¡MUCHA ATENCIÓN! Este video muestra el momento de la explosión en la Avenida Rojas con calle 70. #LoÚltimoEnLaCity pic.twitter.com/TAohFuerCw — Canal Citytv (@Citytv) 10 травня 2019 р.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области прогремел взрыв. В городе Марганец Днепропетровской области в результате взрыва гранаты погиб один человек, еще трое получили ранения, среди пострадавших - сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Напомним, в Нигере в результате взрыва бензовоза погибли 55 человек. Возле столичного международного аэропорта Ниамей перевернулась автоцистерна с бензином, местные жители начали набирать топливо, которое выливалось из цистерны, но она через несколько минут взорвалась.