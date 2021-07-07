В порту Дубая произошел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Дубае. Вероятнее всего это произошло на нефтяном танкере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELINTNews.
Взрыв прогремел в порту. Скорее всего, на нефтяном танкере.
"Крупный взрыв и пожар в порту Джебель Али, Дубай, ОАЭ. Сообщается, что это было на нефтяном танкере", - говорится в сообщении.
В сети появляются кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.
Кроме того, Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.
"Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара", - говорится в сообщении.
О пострадавших пока ничего неизвестно.
Напомним, в Иране на нефтепроводе произошел взрыв. Три человека погибли, несколько получили ранения.