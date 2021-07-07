У порту Дубаї стався потужний вибух

Потужний вибух прогримів у Дубаї. Найімовірніше це сталося на нафтовому танкері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ELINTNews.
Вибух прогримів у порту. Швидше за все, на нафтовому танкері.
"Великий вибух і пожежа в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ. Повідомляється, що це було на нафтовому танкері", - йдеться в повідомленні.
У мережі з'являються кадри величезної пожежі. Про причини вибуху поки нічого невідомо.
Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі.
"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.
Про потерпілих поки нічого невідомо.
Нагадаємо, в Ірані на нафтопроводі стався вибух. Три людини загинули, кілька отримали поранення.