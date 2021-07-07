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У порту Дубаї стався потужний вибух

Автор: Наталья Скороход

Потужний вибух прогримів у Дубаї. Найімовірніше це сталося на нафтовому танкері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ELINTNews.

Вибух прогримів у порту. Швидше за все, на нафтовому танкері.

"Великий вибух і пожежа в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ. Повідомляється, що це було на нафтовому танкері", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'являються кадри величезної пожежі. Про причини вибуху поки нічого невідомо.

Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі.

"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.

Про потерпілих поки нічого невідомо.

Нагадаємо, в Ірані на нафтопроводі стався вибух. Три людини загинули, кілька отримали поранення.

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Вибух