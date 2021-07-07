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В порту Дубая произошел мощный взрыв

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ОАЭ, Среда 07 июля 2021 23:31
В порту Дубая произошел мощный взрыв Фото: Взрыв в Дубае (twitter.com/ELINTNews)
Автор: Наталья Скороход

Мощный взрыв прогремел в Дубае. Вероятнее всего это произошло на нефтяном танкере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ELINTNews.

Взрыв прогремел в порту. Скорее всего, на нефтяном танкере.

"Крупный взрыв и пожар в порту Джебель Али, Дубай, ОАЭ. Сообщается, что это было на нефтяном танкере", - говорится в сообщении.

В сети появляются кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

Кроме того, Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.

"Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара", - говорится в сообщении.

О пострадавших пока ничего неизвестно.

Напомним, в Иране на нефтепроводе произошел взрыв. Три человека погибли, несколько получили ранения.

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