В порту Дубая произошел мощный взрыв

Взрыв прогремел в порту. Скорее всего, на нефтяном танкере.

"Крупный взрыв и пожар в порту Джебель Али, Дубай, ОАЭ. Сообщается, что это было на нефтяном танкере", - говорится в сообщении.

В сети появляются кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS

Кроме того, Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.

"Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара", - говорится в сообщении.

A fire has been reported to have broken out in a container within a ship anchored in Jebel Ali Port. A Dubai Civil Defense team is working to put out the blaze.