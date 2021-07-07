ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У порту Дубаї стався потужний вибух

Новость на русском →
ОАЕ, Середа 07 липня 2021 23:31
У порту Дубаї стався потужний вибух Фото: вибух у Дубаї (twitter.com/ELINTNews)
Автор: Наталья Скороход

Потужний вибух прогримів у Дубаї. Найімовірніше це сталося на нафтовому танкері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ELINTNews.

Вибух прогримів у порту. Швидше за все, на нафтовому танкері.

"Великий вибух і пожежа в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ. Повідомляється, що це було на нафтовому танкері", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'являються кадри величезної пожежі. Про причини вибуху поки нічого невідомо.

Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі.

"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.

Про потерпілих поки нічого невідомо.

Нагадаємо, в Ірані на нафтопроводі стався вибух. Три людини загинули, кілька отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
Резніков поскаржився НАТО на Росію: блокує переговори шантажем та ескалаціями
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні