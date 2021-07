У порту Дубаї стався потужний вибух

Вибух прогримів у порту. Швидше за все, на нафтовому танкері.

"Великий вибух і пожежа в порту Джебель Алі, Дубай, ОАЕ. Повідомляється, що це було на нафтовому танкері", - йдеться в повідомленні.

У мережі з'являються кадри величезної пожежі. Про причини вибуху поки нічого невідомо.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS

Крім того, Dubai Media Office підтверджує вибух і інформує, що він стався на кораблі.

"Повідомляється, що пожежа виникла в контейнері на кораблі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Команда цивільної оборони Дубая працює над гасінням пожежі", - йдеться в повідомленні.

A fire has been reported to have broken out in a container within a ship anchored in Jebel Ali Port. A Dubai Civil Defense team is working to put out the blaze.