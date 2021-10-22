В порту "Черноморск" судно врезалось в причал
Фото: в порту "Черноморск" турецкое судно врезалось в причал (usm.media)
В порту "Черноморск" судно врезалось в причал. О пострадавших не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на usm.media.
Столкновение произошло сегодня, 22 октября. По данным USM, судно не успело затормозить и врезалось носом в причал №18 порта Черноморска.
HAKSA шел из турецкого порта Гебзе.
Фото: в порту "Черноморск" турецкое судно врезалось в причал (usm.media)
Судно HAKSA (флаг - Палау) построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка - 6 метров. Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.