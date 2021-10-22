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В порту "Черноморск" судно врезалось в причал

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Черноморск, Пятница 22 октября 2021 15:30
В порту "Черноморск" судно врезалось в причал Фото: в порту "Черноморск" турецкое судно врезалось в причал (usm.media)
Автор: Анастасия Рокитна

В порту "Черноморск" судно врезалось в причал. О пострадавших не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на usm.media.

Столкновение произошло сегодня, 22 октября. По данным USM, судно не успело затормозить и врезалось носом в причал №18 порта Черноморска.

HAKSA шел из турецкого порта Гебзе.

В порту &quot;Черноморск&quot; судно врезалось в причалФото: в порту "Черноморск" турецкое судно врезалось в причал (usm.media)

Судно HAKSA (флаг - Палау) построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка - 6 метров. Общая длина (LOA) составляет 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.

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