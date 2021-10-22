У порту "Чорноморськ" судно врізалося в причал
Фото: у порту "Чорноморськ" турецьке судно врізалося в причал (usm.media)
У порту "Чорноморськ" судно врізалося в причал. Про постраждалих не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на usm.media.
Зіткнення сталося сьогодні, 22 жовтня. За даними USM, судно не встигло загальмувати і врізалося носом в причал №18 порту Чорноморська.
HAKSA йшов з турецького порту Гебзе.
Фото: у порту "Чорноморськ" турецьке судно врізалося в причал (usm.media)
Судно HAKSA (прапор - Палау) побудовано в 1993 році. Його дедвейт становить 3092 тонни, поточна осаду - 6 метрів. Загальна довжина (LOA) становить 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.