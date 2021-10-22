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У порту "Чорноморськ" судно врізалося в причал

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Чорноморськ, П'ятниця 22 жовтня 2021 15:30
У порту "Чорноморськ" судно врізалося в причал Фото: у порту "Чорноморськ" турецьке судно врізалося в причал (usm.media)
Автор: Анастасія Рокитна

У порту "Чорноморськ" судно врізалося в причал. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на usm.media.

Зіткнення сталося сьогодні, 22 жовтня. За даними USM, судно не встигло загальмувати і врізалося носом в причал №18 порту Чорноморська.

HAKSA йшов з турецького порту Гебзе.

У порту &quot;Чорноморськ&quot; судно врізалося в причалФото: у порту "Чорноморськ" турецьке судно врізалося в причал (usm.media)

Судно HAKSA (прапор - Палау) побудовано в 1993 році. Його дедвейт становить 3092 тонни, поточна осаду - 6 метрів. Загальна довжина (LOA) становить 86,4 метра, а ширина - 14,54 метра.

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