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В порту Бангладеш на сухогрузе умерли двое украинских моряков

Автор: Анастасия Рокитна

На сухогрузе, прибывшем в бангладешский порт Читтагонг из Египта, скончались двое украинских моряков. Причины их гибели пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deniz Haber.

Местные медики предположили, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Тела были отправлены на вскрытие.

"30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней", - говорится в сообщении.

Погибшие моряки не имели никаких симптомов COVID-19. Расследование инцидента продолжается.

Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

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Бангладеш