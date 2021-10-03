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В порту Бангладеш на суховантажі померли двоє українських моряків

Автор: Анастасія Рокитна

На суховантажі, який прибув у бангладеський порт Читтагонг з Єгипту, померли двоє українських моряків. Причини їх загибелі поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deniz Haber.

Місцеві медики припустили, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Тіла були відправлені на розтин.

"30 вересня двоє українських моряків, що знаходилися на борту суховантажа AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих ​​причин або хвороб", - йдеться у повідомленні.

Загиблі моряки не мали жодних симптомів Covid-19. Розслідування інциденту триває.

Суховантаж AP ASTAREA, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув до Читтагонга з Єгипту 19 вересня.

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Бангладеш