В порту Бангладеш на суховантажі померли двоє українських моряків

На суховантажі, який прибув у бангладеський порт Читтагонг з Єгипту, померли двоє українських моряків. Причини їх загибелі поки невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deniz Haber.
Місцеві медики припустили, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Тіла були відправлені на розтин.
"30 вересня двоє українських моряків, що знаходилися на борту суховантажа AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих причин або хвороб", - йдеться у повідомленні.
Загиблі моряки не мали жодних симптомів Covid-19. Розслідування інциденту триває.
Суховантаж AP ASTAREA, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув до Читтагонга з Єгипту 19 вересня.