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В портовом городе Йемена взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы

Автор: Дмитрий Левицкий

В южном йеменском портовом городе Аден сегодня прогремел мощный взрыв. На улице подорвался заминированный автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Автомобиль взорвался, когда мимо него проезжал кортеж губернатора. В результате взрыва шесть человек погибли и семеро получили ранения.

Губернатор Ахмед Ампас и министр сельского хозяйства Салем ас-Сукатри пережили террористическую атаку. Жертвами взрыва стали пресс-секретарь губернатора и его фотограф, начальник службы безопасности, охранник и прохожий.

Кто стоит за этим террористическим нападением, пока не сообщают.

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