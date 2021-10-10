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У портовому місті Ємена вибухнув замінований автомобіль, є жертви

Автор: Дмитро Левицький

У південному єменському портовому місті Аден сьогодні пролунав потужний вибух. На вулиці підірвався замінований автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Автомобіль вибухнув, коли повз нього проїжджав кортеж губернатора. В результаті вибуху шестеро людей загинуло та семеро отримали поранення.

Губернатор Ахмед Ампас та міністр сільського господарства Салем ас-Сукатрі пережили терористичну атаку. Жертвами вибуху стали прес-секретар губернатора та його фотограф, начальний служби безпеки, охоронець та перехожий.

Хто стоїть за цим терористичним нападом, наразі не повідомляють.

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ЙеменТерактВибух