У портовому місті Ємена вибухнув замінований автомобіль, є жертви

У південному єменському портовому місті Аден сьогодні пролунав потужний вибух. На вулиці підірвався замінований автомобіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Автомобіль вибухнув, коли повз нього проїжджав кортеж губернатора. В результаті вибуху шестеро людей загинуло та семеро отримали поранення.
Губернатор Ахмед Ампас та міністр сільського господарства Салем ас-Сукатрі пережили терористичну атаку. Жертвами вибуху стали прес-секретар губернатора та його фотограф, начальний служби безпеки, охоронець та перехожий.
Хто стоїть за цим терористичним нападом, наразі не повідомляють.