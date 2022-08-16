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Из портов Одессы вышли еще пять суден с украинским зерном

Фото: Из портов Одессы вышли еще пять суден с украинским зерном (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 16 августа, из двух портов Одессы вышло пять суден с украинским зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Всего из украинских портов с грузом кукурузы и пшеницы вышло 5 судов, два из "Южного" и три из "Черноморска", - говорится в сообщении.

Также сегодня Совместный координационный центр проинспектирует четыре судна, которые отправятся в украинские порты.

Напомним, сегодня из порта "Южный" отправилось судно с зерном для Африки.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.

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