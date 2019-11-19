Портнов сводит личные счеты с Порошенко, - адвокат

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов сводит личные счеты с пятым президентом Петром Порошенко, используя ГБР. Об этом сказал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в интервью "Цензор.НЕТ".

"Все эти производства открыты по заявлению Портнова. Говорят, что это серия из 13 дел против Порошенко, но сам Труба от этого формально открестился, хотя он сам использовал эту формулировку. Он сказал, что Порошенко проходит как свидетель в делах. То, что все эти дела называют "делами против Порошенко", на мой взгляд, очень хорошо маркирует восприятие работы ГБР в этом случае. И это очень явно демонстрирует отношение ГБР к этим делам.

Возьмем Уотергейт как пример. Никсон, тогда еще действующий президент. И вот на него находят какой-то серьезный компромат. Этот компромат один. У вас не может быть на президента, какой бы он не был плохой, много Уотергейтов. И что вы делаете? Если вы добросовестный расследователь, журналист или следователь, то вы копаете в глубину. А вместо этого ГБР копает в ширину. Если у вас не один Уотергейт, а 13 - это означает, что на самом деле никакого Уотергейта у вас нет. Если при этом создаете шум и откровенно работаете на пиар, на медиавосприятие, то вы обязаны просто понимать, как это отражается на позициях страны в целом", - отметил он.

Новиков подчеркнул, что позиция ГБР противоречит позиции Украины в международных судах в Керченском делу, поскольку фактически принимает версию России.

"Основной версией, насколько мы можем судить из того, что мы видим, в ГБР является то, что написал Портнов. То есть не то, что Россия превысила любые разумные пределы применения военной силы. И не то, что Россия в первую очередь нарушила двустороннее Соглашение с Украиной по Азовскому морю, нарушила конвенцию ООН по морскому праву, Женевскую конвенцию о военнопленных и много чего еще. ГБР интересует не это, а как они считают, первопричина этих событий - действия Украины", - отметил адвокат.

При этом Новиков высказал мнение о том, что Портнов имеет к Порошенко личные счеты:

"... у Портнова, это очень личное. Есть разные спекуляции на тему того, кто финансирует его из России или не финансирует. А я смотрю на его публикации и понимаю, что здесь частное просто забивает любое мысленное или реальное финансирование. У него что-то очень "личное" против Порошенко".