Портнов приходил в Офис президента из-за угроз журналистам "Радио Свобода"

Адвокат Андрей Портнов обратился к Офису президента Украины с реакцией на рассмотрение жалобы журналистов "Радио Свобода" о публикации персональных данных водителя съемочной группы программы "Схемы". Об этом сообщает Офис президента.

В ОП заявили, что приняли к сведению "аргументы Портнова" и заверили, что Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов рассмотрит эту ситуацию с учетом всех обстоятельств, изложенных обеими сторонами конфликта.

"По его словам, аргументы журналистов проекта "Схемы" относительно того, что он якобы является публичным лицом, не имеют под собой законных оснований, ведь, согласно закону о предотвращении коррупции, таким лицом является гражданин - государственный служащий или гражданин, после пребывания которого на государственной службе не прошло и трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, на прошлой неделе Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины на первом заседании заслушал информацию правоохранительных органов о расследовании в связи с угрозами журналистам "Радио Свобода".

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко отметил, что расследование этого производства ведет Главное следственное управление Нацполиции - центральный аппарат этой структуры. По данным следствия, Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность. Состав правонарушения квалифицировано по части 2 статьи 171 и частью 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее также сообщалось, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях".