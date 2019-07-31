Портнов фигурирует в деле о госизмене

Главное управление Службу безопасности Украины в Крыму проводит расследование дела о госизмене, в рамках которой проверяет причастность экс-замглавы администрациии президента Януковича Андрея Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Херсонского городского суда.

Согласно тексту документа, СБУ обратила внимание на публикацию в СМИ под названием "Проект постановления ВР АРК во время начала оккупации готовил Портнов".

Следователь по делу просил суд предоставить Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписи телефонного разговора советника президента России Путина Сергея Глазьева и вероятно главы Верховной Рады АРК Владимира Константинова, которая состоялась 1 марта 2014 года и в которой упоминали Портнова.

СБУ просила Военную прокуратуру предоставить копии аудиозаписей переговоров Глазьева с другими лицами, а также копии других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных преступлений. Однако, военная прокуратура заявила, что расследование советника Путина остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого, а данные о проведенных следственные действия и их результаты до завершения досудебного расследования являются засекреченными документами.

В результате следователь СБУ обратился в суд. Суд ходатайство удовлетворил и предоставил временный доступ к материалам производства Главной военной прокуратуры. Постановление действует до 26 августа и обжалованию не подлежит.

Напмоним, ранее РБК-Украина сообщало, что Генеральная прокуратура Украины повторно вызвала на допрос бывшего заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова по делу об убийствах на Майдане во время Революции достоинства.