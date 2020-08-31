В Портленде во время уличных протестов застрелили человека

Фото: место происшествия (twitter.com)

Мужчину нашли с огнестрельным ранением

В Портленде, штат Орегон (США), нашли застреленным мужчину. В городе в это время происходили уличные столкновения между демонстрантами движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и сторонниками президента страны Дональда Трампа.

Об этом пишет "Голос Америки".

Полиция сообщила, что правоохранители услышали звуки стрельбы и "нашли жертву с огнестрельным ранением в грудь". Мужчина погиб на месте до приезда врачей.

Поиск убийцы продолжается. На погибшем была шляпа с эмблемой портлендской ультраправой организации "Молитва патриотов" (Patriot Prayer), которая ранее участвовала в столкновениях с протестующими.

Пока не ясно, связано ли это убийство со столкновениями, которые произошли в городе, когда колонна из примерно 600 автомобилей со сторонниками Трампа въехала в центр города. Некоторые из них стреляли из пейнтбольных ружей из кузовов пикапов, а демонстранты бросали в них различные предметы.

Напомним, многотысячные протесты в США начались после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда три месяца назад в Миннесоте. Акции против расизма и полицейского насилия охватили всю страну под лозунгом Black Lives Matter.

В конце августа полицейское насилие вновь стало причиной протестов в США. Инцидент произошел в Кеноше (штат Висконсин). Полицейские открыли огонь по 29-летнему Джейкобу Блейку, который садился в машину возле своего дома.