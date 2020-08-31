В Портленді під час вуличних протестів застрелили людину

Фото: місце події (twitter.com)

Чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням

В Портленді, штат Орегон (США), знайшли застреленим чоловіка. В місті в цей час відбувалися вуличні сутички між демонстрантами руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Про це пише "Голос Америки".

Поліція повідомила, що правоохоронці почули звуки стрілянини і "знайшли жертву з вогнепальним пораненням в груди". Чоловік загинув на місці до приїзду лікарів.

Пошук вбивці триває. На загиблому був капелюх з емблемою портлендської ультраправої організації "Молитва патріотів" (Patriot Prayer), яка раніше мала сутички з протестувальниками.

Наразі не ясно, чи пов'язане це вбивство із зіткненнями, що сталися в місті, коли колона з приблизно 600 автомобілів з прихильниками Трампа в'їхала в центр міста. Деякі з них стріляти з пейнтбольних рушниць з кузовів пікапів, а демонстранти кидали в них різні предмети.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті. Акції проти расизму і поліцейського насильства охопили всю країну під гаслом Black Lives Matter.

Наприкінці серпня поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Поліцейські відкрили вогонь по 29-річному Джейкобу Блейку, який сідав в машину біля свого будинку.