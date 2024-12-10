Порталу "Сирітству – ні!" Фонду Ахметова 15 років: цікаві факти

Протягом 15 років головна мета проєкту "Сирітству – ні!" не змінюється: допомогти дітям знайти щастя в сім'ї, показати, що прийомне батьківство – це відповідальна, але посильна місія. На сайті Фонду Ріната Ахметова розміщено 3011 анкет дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Фахівці проєкту популяризують усиновлення та інші форми влаштування дітей, проводять вебінари з психологами, тренінги та онлайн зустрічі для прийомних батьків, кандидатів в усиновлювачі та фахівців соціальної сфери, надають допомогу дитячим будинкам сімейного типу.

У 2023 році проєкт "Рінат Ахметов Дітям. Сирітству – ні!" створив довідник "Кроки до дитини", який детально пояснює різницю між формами влаштування дітей: усиновленням, опікою, прийомною сім’єю, дитячим будинком сімейного типу та патронатною сім’єю.

Також було знято серію відеороликів "Кроки до дитини", де надається основна інформація про процес усиновлення. Окрім того, створено ролики про роботу патронатних вихователів, що демонструють досвід патронатних родин.

У 2024 році було оновлено фотографії в 90 анкетах дітей та створено 37 відеороликів, щоб підтримати зв’язок з інтернатними закладами та їх вихованцями. Проєкт "Сирітству – ні!" є частиною масштабної програми "Рінат Ахметов – Дітям", яка охопила вже понад 5 млн дітей.

Завдяки програмі "Рінат Ахметов - Дітям" маленькі українці отримують лікування, слухові апарати, проходять психологічну та фізичну реабілітацію, а також мають можливість розвиватися та реалізувати свої мрії.