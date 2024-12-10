Порталу "Сиротству – нет!" Фонда Ахметова 15 лет: интересные факты

В течение 15 лет главная цель проекта "Сиротству – нет!" не меняется: помочь детям обрести счастье в семье, показать, что приемное отцовство – это ответственная, но посильная миссия. На сайте Фонда Рината Ахметова размещено 3011 анкет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Специалисты популяризируют усыновление и другие формы устройства детей, проводят вебинары с психологами, тренинги и онлайн встречи для приемных родителей, кандидатов в усыновители и специалистов социальной сферы, оказывают помощь детским домам семейного типа.

В 2023 году проект "Ринат Ахметов Детям. Сиротству – нет!" создал справочник "Шаги к ребенку", подробно объясняющий разницу между формами устройства детей: усыновлением, опекой, приемной семьей, детским домом семейного типа и патронатной семьей.

Также была снята серия видеороликов "Шаги к ребенку", где предоставляется основная информация о процессе усыновления. Кроме того, созданы ролики о работе патронатных воспитателей, демонстрирующих опыт патронатных семей.

В 2024 году были обновлены фотографии в 90 анкетах детей и создано 37 видеороликов, чтобы поддержать связь с интернатными заведениями и их воспитанниками. Проект "Сиротству – нет!" является частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям", охватившей уже более 5 млн детей.

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты.