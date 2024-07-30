На порталі "Дія" з'явилась нова функція для військовозобов'язаних

Нагадаємо, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі разом військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

РБК-Україна пояснило, що таке військово-обліковий документ і коли його треба міняти.

Ми також писали, що в Україні спростили бронювання для перевізників. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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