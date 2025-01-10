На порталі "Дія" відновили можливість відкрити ФОП

"Підприємці відкривайте бізнес у кілька кліків - послуга з автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" знову доступна", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в "Дії", для того, щоб відкрити ФОП, необхідно: