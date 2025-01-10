На порталі "Дія" відновили можливість відкрити ФОП

Українці знову можуть відкрити ФОП за допомогою порталу "Дія". Дію послуги відновили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" в Telegram.
"Підприємці відкривайте бізнес у кілька кліків - послуга з автоматичної реєстрації ФОП на порталі "Дія" знову доступна", - сказано в повідомленні.
Як зазначили в "Дії", для того, щоб відкрити ФОП, необхідно:
Нагадаємо, у грудні стало відомо про масштабну кібератаку на державні реєстри.
Унаслідок цього частина послуг на порталі "Дія" були недоступні. Це, зокрема, стосувалося сервісів, пов'язаних із ФОП.
Детально про одну з наймасштабніших кібератак - у матеріалі РБК-Україна.
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