На портале "Дія" возобновили возможность открыть ФОП

Украинцы снова могут открыть ФОП при помощи портала "Дія". Действие услуги возобновили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" в Telegram.
“Предприниматели открывайте бизнес в несколько кликов - услуга по автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" снова доступна”, - сказано в сообщении.
Как отметили в "Дії", для того, чтобы открыть ФОП, неоходимо:
Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на государственные реестры.
В результате этого часть услуг на портале "Дія" были недоступны. Это, в частности, касалось сервисов, связанных с ФОП.
Детально об одной из самых масштабных кибератак - в материале РБК-Украина.
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