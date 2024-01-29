На порталі "Дія" доступні чотири послуги для сімей з дітьми: кому можуть знадобитися

На порталі "Дія" наразі доступні чотири види соціальної допомоги для сімей з дітьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Сім'ї з дітьми, що підходять під котрусь з наступних категорій можуть подати заявку на соціальну допомогу. Щоб скористатись послугою з порталу "Дія" необхідно:
Послуга для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення про її усиновлення за умови, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня набуття законної сили рішенням про усиновлення дитини. Деталі за посиланням.
На таку допомогу має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано:
Допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомогу, в разі, якщо дитині не встановлено інвалідність. Деталі за посиланням.
Послуга для людей з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю. Допомога призначається на весь час інвалідності. Деталі за посиланням.
Розміри виплат:
Послуга для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі. Деталі за посиланням.
Термін призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення, а повідомлення про результат звернення надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія, або на електронну пошту.
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