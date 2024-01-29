На портале "Дія" доступны четыре услуги для семей с детьми: кому могут понадобиться

Семьи с детьми, которые подходят под какую-то из следующих категорий могут подать заявку на социальную помощь. Чтобы воспользоваться услугой с портала "Дія" необходимо:

авторизоваться на портале "Дія",

перейти в меню "Услуги",

выбрать опцию "Заявление на назначение помощи",

заполнить необходимые сведения,

сформировать заявление и декларацию,

подписать электронной подписью или "Дія.Підписом".

Помощь при усыновлении ребенка

Услуга для родителей, усыновивших детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Помощь при усыновлении ребенка назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения об его усыновлении при условии, если обращение за назначением такой помощи поступило не позднее 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения об усыновлении ребенка. Детали по ссылке.

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

На такую помощь имеет право один из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком, у которого диагностирован:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические, онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелую травму, есть потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Помощь могут оформить семьи, не получающие пособие, в случае, если ребенку не установлена инвалидность. Детали по ссылке.

Помощь людям с инвалидностью

Услуга для людей с инвалидностью с детства или с инвалидностью. Помощь назначается на все время инвалидности. Детали по ссылке.

Размеры выплат:

лицам с инвалидностью с детства I группы: 100 процентов прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства II группы: 80 процентов прожиточного минимума;

лицам с инвалидностью с детства III группы: 60 процентов прожиточного минимума;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет: 70 процентов прожиточного минимума.

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу

Услуга для одиноких усыновителей или одиноких матерей или родителей, не состоящих в браке. Детали по ссылке.

Срок назначения пособий происходит в течение 10 дней с момента обращения, а уведомление о результате обращения поступит в личный кабинет пользователя на портале Действие или на электронную почту.

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