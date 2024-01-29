На порталі "Дія" доступні чотири послуги для сімей з дітьми: кому можуть знадобитися

На порталі "Дія" наразі доступні чотири види соціальної допомоги для сімей з дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Сім'ї з дітьми, що підходять під котрусь з наступних категорій можуть подати заявку на соціальну допомогу. Щоб скористатись послугою з порталу "Дія" необхідно:

авторизуватись на порталі "Дія",

перейти в меню "Послуги",

обрати опцію "Заява на призначення допомоги",

заповнити необхідні відомості,

сформувати заяву та декларацію,

підписати електронним підписом чи "Дія.Підписом".

Допомога при усиновленні дитини

Послуга для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення про її усиновлення за умови, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня набуття законної сили рішенням про усиновлення дитини. Деталі за посиланням.

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

На таку допомогу має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

тяжку травму, є потреба у трансплантації органа або паліативній допомозі.

Допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомогу, в разі, якщо дитині не встановлено інвалідність. Деталі за посиланням.

Допомога людям з інвалідністю

Послуга для людей з інвалідністю з дитинства чи дітям з інвалідністю. Допомога призначається на весь час інвалідності. Деталі за посиланням.

Розміри виплат:

особам з інвалідністю з дитинства I групи: 100 відсотків прожиткового мінімуму;

особам з інвалідністю з дитинства II групи: 80 відсотків прожиткового мінімуму;

особам з інвалідністю з дитинства III групи: 60 відсотків прожиткового мінімуму;

на дітей з інвалідністю віком до 18 років: 70 відсотків прожиткового мінімуму.

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Послуга для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі. Деталі за посиланням.

Термін призначення допомог відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення, а повідомлення про результат звернення надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія, або на електронну пошту.

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