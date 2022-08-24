На портале "Дія" запустили автоматическую регистрацию ООО: инструкция
Фото: на портале "Дія" запустили автоматическую регистрацию ООО (Виталий Носач, РБК-Украина)
В День независимости, 24 августа, на портале "Дія" запустили новую услугу - автоматическая регистрация ООО. Теперь открыть собственное предприятие можно через 2 секунды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.
Как зарегистрировать ООО на портале "Дія"
- авторизуйтесь на портале "Дія" и выберите услугу;
- заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;
- подпишите заявление электронной подписью;
- после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.
"После этого ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям", - добавляют в Минцифре.
Как сообщалось, для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.
Напомним, в Украине активно работают над международной интеграцией приложения "Дія". Их переведут на английский язык.
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