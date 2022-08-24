На портале "Дія" запустили автоматическую регистрацию ООО: инструкция

В День независимости, 24 августа, на портале "Дія" запустили новую услугу - автоматическая регистрация ООО. Теперь открыть собственное предприятие можно через 2 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру .

"После этого ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям ", - добавляют в Минцифре.

Как сообщалось, для вынужденных переселенцев усовершенствуют функционал в "Дії". Скоро можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.

Напомним, в Украине активно работают над международной интеграцией приложения "Дія". Их переведут на английский язык.

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