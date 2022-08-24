ua ru
Ср, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: інструкція

Новость на русском →
Україна, Середа 24 серпня 2022 14:52
На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ: інструкція Фото: на порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У День незалежності, 24 серпня, на порталі "Дія" запустили нову послугу - автоматична реєстрація ТОВ. Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія"

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
  • підпишіть заяву електронним підписом;
  • після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

"Після цього ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам", - додають в Мінцифри.

Як повідомлялося, для вимушених переселенців удосконалять функціонал у "Дії". Незабаром можна буде змінити місце проживання під час повторного переміщення.

Нагадаємо, в Україні активно працюють над міжнародною інтеграцією програми "Дія". Їх перекладуть англійською мовою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
Від 90-х до сьогодні. Нескорені українці відзначають День Незалежності
DAILY
Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Сибіга: Ніхто не підштовхує Україну до неприйнятних компромісів