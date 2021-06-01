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Портал повідомлень про корупцію: Рада прийняла закон з пропозиціями Зеленського

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 14:39
Портал повідомлень про корупцію: Рада прийняла закон з пропозиціями Зеленського Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла закон про портал повідомлень про корупцію з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Йдеться про законопроект №3450.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосував 281 нардеп.

Глава держави висловив до закону ряд зауважень.

Він підкреслював, що проект не визначає мету обробки даних про викривачів, не врегульовано питання обсягу даних, які будуть вноситися у базу викривачів, порядок захисту таких даних, підстави й коло осіб, які матимуть доступ до них, а також відповідальність за їх незаконне використання.

За словами Зеленського, документ оперує оціночними поняттями, які не сприяють захисту викривачів, наприклад, "точно відомі факти".

Глава держави відзначав, що закон суперечить Кримінальному процесуальному кодексу в частині виплати винагороди викривачам.

У доопрацьованому варіанті закону змінили визначення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Конструкцію "точно відомі факти" з документа прибрали.

У законі визначили, що канали повідомлення про корупцію мають право створювати органи, уповноважені складати адміністративні протоколи або розслідувати корупційні злочини.

Також передбачили відповідальність за незаконне використання персональних даних викривачів.

Скасували вимоги до викривача пояснити, звідки йому стали відомі дані про вчинення корупційного правопорушення. З закону прибрали конструкцію, що викривач повинен повідомляти "точно відомі факти".

Крім того, відмовилися від норми, що винагорода викривачу виплачується після стягнення збитків в дохід держави, оскільки КПК передбачає виплату винагороди після вироку суду.

Нагадаємо, раніше комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Раді прийняти цей закон з пропозиціями президента.

Як писало РБК-Україна, на початку березня Зеленський ветував відповідний законопроект.

Так, Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3450 у другому читанні на початку лютого.

Згідно з документом, з порталом зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах.

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