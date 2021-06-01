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Порт "Южный" заключил новый контракт на перевалку руды: ГОКи заплатят на треть больше

Автор: РБК-Украина

Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" и компания "Метинвест” подписали новый контракт. В рамках нового договора горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры в Facebook.

Также сообщается, что компании достигли согласия относительно ценовой политики.

"В рамках контракта зафиксирован беспрецедентный рост ставки перевалки на 33% - с 4 до 5,3 доллара за тонну", - сказано в сообщении.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, крупные контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями - это то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться.

"Мы ожидаем, что подобных сделок будет становиться больше, ведь для государства - это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний - рост качества сервиса", - резюмировал Кубраков.

Напомним, на днях министр уволил предыдущего и.о. главы порта Сергея Ковшара. Это произошло после информации о возможном сговоре двух портов - МТП "Южного" и "ТИС" против отечественных ГОКов и "Укрзализныци", из-за чего в Украине в мае фактически остановилась перевалка руды на экспорт.

В частности, администрация "Южного" требовала от ГОК распределить объем перевалки поровну между обоими портами.

В свою очередь промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации, где явно был монопольный заговор.

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