Порт Турции покинул корабль с краденым украинским зерном

В среду поздно вечером, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы", которое перевозит украденное украинское зерно, вышло из турецкого северо-западного порта Карасу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.
Министерство иностранных дел России отвергало сообщения о задержании судна турецкими властями.
Напомним, 4 июля стало известно, что в Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.
Позже начались межведомственные консультации относительно удовлетворения требования от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали.
Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые могут перевозить краденое зерно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.