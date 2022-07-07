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Порт Турции покинул корабль с краденым украинским зерном

Фото: Порт Турции покинул корабль с краденым украинским зерном (marinetraffic.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду поздно вечером, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы", которое перевозит украденное украинское зерно, вышло из турецкого северо-западного порта Карасу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Министерство иностранных дел России отвергало сообщения о задержании судна турецкими властями.

Напомним, 4 июля стало известно, что в Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.

Позже начались межведомственные консультации относительно удовлетворения требования от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые могут перевозить краденое зерно.

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