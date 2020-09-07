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В порт Очакова прибыло 3,5 тыс. тонн битума для ремонта дорог по "Большой стройке"

Автор: РБК-Украина

Битум сразу же переместили в грузовики и отправили к местам проведения дорожных работ

В порт Очаков Одесской области прибыл танкер с 3,5 тысячами тонн битума на борту. Эти материалы будут полностью использованы для ремонта и строительства дорог по программе "Большая стройка".

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Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице у Facebook, опубликовав фото и видео процесса швартовки и разгрузки.

По его словам, битум сразу же переместили в грузовики и отправили к местам проведения дорожных работ. Перевалка шла без перерыва даже ночью.

После того как Россия сократила поставки битума на Украину, компании начали искать альтернативу на европейских рынках. Эта партия битума произведена в Италии и доставлена судном Iver Agile из порта Таранто.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе Очаков принял танкер из Греции, который привез 3,3 тысячи тонн битума для украинских дорог.

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Новости Украины дорогиБольшая стройкаЮрий Голик