В порт Мариуполя зашло новое грузовое судно РФ: названа причина

В порт Мариуполя зашло российское судно для погрузки металлолома. Это уже второе судно РФ, которое отправили для мародерства металла из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Судно пришло, стоит в порту", - пишет издание.
Судно будет загружено партией металла, похищенного из Мариуполя.
Отметим, по данным агентства, накануне российские таможенники уже разгрузили награбленный в Мариуполе металлолом с первого судна и поместили металл на временное хранение в зону контроля в Ростове-на-Дону. Также сообщается, что 3 июня судно "Славутич", груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону.
Как сообщалось, 29 мая в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.
Напомним, спутник зафиксировал движение судов в порту захваченного Мариуполя. Позже оккупанты заявили, что хотят вывезти из города украинский металл.
В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.