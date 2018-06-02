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Porsche приостановила продажу новых автомобилей в Европе

НовостиИнфраструктура    02.06.2018 - 00:58
Фото: логотип Porsche (newsroom.porsche.com)
Фото: логотип Porsche (newsroom.porsche.com)

Остановка продаж распространяется только на Европу

Немецкая автокомпания Porsche временно остановила продажу своих новых автомобилей в странах Евросоюза. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Приостановка продаж новых машин Porsche связана с новыми нормам по содержанию вредных веществ в выхлопных газах и их измерению в ЕС. Новые нормы вступают в силу с сентября этого года.

Таким образом приостановка продаж распространяется только на Европу.

Напомним, 25 мая сообщалось, что в США итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles NV  отзывает 4,8 млн автомобилей из-за нарушения системы круиз-контроля.

Дефект может помешать водителям отключить управление круиз-контролем. Владельцев автомобилей предупреждают об опасности использования этой функции до тех пор, пока они не получат обновленное программное обеспечение.

BMW отзывает более 310 тыс. автомобилей Audi отзывает 1,2 млн автомобилей во всем мире
Теги публикации: автомобили, Porsche  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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