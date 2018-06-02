Porsche приостановила продажу новых автомобилей в Европе

Остановка продаж распространяется только на Европу

Немецкая автокомпания Porsche временно остановила продажу своих новых автомобилей в странах Евросоюза. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine.

Приостановка продаж новых машин Porsche связана с новыми нормам по содержанию вредных веществ в выхлопных газах и их измерению в ЕС. Новые нормы вступают в силу с сентября этого года.

Таким образом приостановка продаж распространяется только на Европу.

Напомним, 25 мая сообщалось, что в США итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles NV отзывает 4,8 млн автомобилей из-за нарушения системы круиз-контроля.

Дефект может помешать водителям отключить управление круиз-контролем. Владельцев автомобилей предупреждают об опасности использования этой функции до тех пор, пока они не получат обновленное программное обеспечение.